Жалоба Юрия Шевчука поступила в Советский районный суд Уфы

Защитник лидера ДДТ Александр Передрук ранее отмечал, что доказательств правонарушения, которые можно считать допустимыми, в деле почти нет. Кроме того, он считал возможным прекратить дело в связи с процессуальными нарушениями. Защита Шевчука также просила уфимский суд направить запрос о проверке самой статьи о дискредитации (ст. 20.3.3 КоАП РФ) на конституционность, но получила отказ.