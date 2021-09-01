Мэр Уфы Сергей Греков показал своих детей-школьников 1 сентября

Градоначальник отметил, что День знаний — это своего рода семейный праздник. Он пожелал ученикам получать от школьных уроков удовольствие. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.
Также Греков опубликовал фотографии своих дочерей-школьниц.
— Две моих дочери Лиза и Маша, а также сын Михаил, сегодня также отправились в школу. И, конечно, мы с супругой, как любящие и внимательные родители, нашли время, чтобы в этот день быть с ними, — написал мэр города.
Напомним, Греков является отцом семерых детей. У него четыре сына и три дочки.