Мэр Уфы Сергей Греков показал своих детей-школьников 1 сентября

Мэр Уфы Сергей Греков показал своих детей-школьников 1 сентября
Мэр Уфы Сергей Греков показал своих детей-школьников 1 сентября
Вчера, 12:42ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Личная страница Сергея Грекова
Глава администрации Уфы Сергей Греков поздравил школьников, их родителей, бабушек и дедушек с началом учебного года.

Градоначальник отметил, что День знаний — это своего рода семейный праздник. Он пожелал ученикам получать от школьных уроков удовольствие. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

Также Греков опубликовал фотографии своих дочерей-школьниц.

— Две моих дочери Лиза и Маша, а также сын Михаил, сегодня также отправились в школу. И, конечно, мы с супругой, как любящие и внимательные родители, нашли время, чтобы в этот день быть с ними, — написал мэр города.

Напомним, Греков является отцом семерых детей. У него четыре сына и три дочки.

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