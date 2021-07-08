Мэр Уфы впервые показал свою большую семью

— Счастлив тот, у кого есть семья. У кого ещё нет — от души, от всего сердца желаю её обрести! И в такой прекрасный День Любви, Семьи и Верности — просто обнимите тех, кто рядом. С праздником! — написал глава уфимской администрации.
Также градоначальник опубликовал фотографии его семьи. На снимках изображены мэр с его женой, двумя сыновьями и двумя дочерями.
— Мою большую семью так нелегко собрать вместе! Старшим — не до памятных снимков, у них сейчас свои заботы, свои взрослые важные дела… Понимаю, хоть и очень скучаю, конечно! — добавил Греков.
Всего у Сергея Грекова семь детей — четыре сына и три дочки.
Напомним, с семейным праздником жителей Башкирии также Радий Хабиров, пожелав мира, счастья, крепкого здоровья и найти половинку.