Мэр Уфы впервые показал свою большую семью

Мэр Уфы Сергей Греков опубликовал на своей странице в социальной сети трогательный пост, в котором поздравил жителей города с Днём Любви, Семьи и Верности.

— Счастлив тот, у кого есть семья. У кого ещё нет — от души, от всего сердца желаю её обрести! И в такой прекрасный День Любви, Семьи и Верности — просто обнимите тех, кто рядом. С праздником! — написал глава уфимской администрации. Также градоначальник опубликовал фотографии его семьи. На снимках изображены мэр с его женой, двумя сыновьями и двумя дочерями. — Мою большую семью так нелегко собрать вместе! Старшим — не до памятных снимков, у них сейчас свои заботы, свои взрослые важные дела… Понимаю, хоть и очень скучаю, конечно! — добавил Греков. Всего у Сергея Грекова семь детей — четыре сына и три дочки. Напомним, с семейным праздником жителей Башкирии также Радий Хабиров, пожелав мира, счастья, крепкого здоровья и найти половинку.

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