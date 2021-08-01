Глава Башкирии поздравил фехтовальщика Тимура Сафина с серебром на Олимпиаде в Токио

– Да, это серебро. Но это серебро на главных соревнованиях планеты!!!, – эмоционально поздравил Радий Хабиров башкирского спортсмена и все команду.
Тимур Сафин представлял сборную России вместе с Антоном Бородачевым, Кириллом Бородачевым, Владиславом Мыльниковым. Сегодня сборная России по фехтованию на рапирах стала второй на Олимпиаде в Токио.
Финальный бой наших фехтовальщиков на рапирах был особенно нервным. То мы проигрывали французам, то собирались и показывали высокий класс. Но в итоге эта медаль - выстраданная и заслуженная.
Радий Хабиров в своем посте дал и справку на Тимура Сафина. – Воспитанник уфимской спортивной школы № 19 и республиканской школы-интерната спортивного профиля № 5, заслуженный мастер спорта России, чемпион и призер Олимпийских игр – 2016 по фехтованию на рапирах, трехкратный чемпион и призер Европы, призер чемпионата мира. Тренировали Тимура Арсланов Фарит Яватович, Грушина Лира Римовна и Насибуллин Руслан Рафикович, – рассказал о спортсмене и его учителях глава региона.
Он поздравил спортсменов и сообщил, что спортсменами гордятся и ждут дома.