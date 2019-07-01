В Башкирии из-за ремонта дорог изменится расписание пригородных поездов

Профилактические работы пройдут на станциях Иглино, Биянка, Симская.

- 07,12 июля 2019 поезд № 6435 Улу-Теляк – Уфа отправится со ст. Улу-Теляк на 2 мин. раньше, на участке Шакша-Уфа будет следовать на 4 мин. позже действующего расписания: № 6435 Улу-Теляк (отпр.07.01) – Уфа (приб.08.46).

- 20 июля 2019 поезд № 6435 Улу-Теляк – Уфа отправится со ст. Улу-Теляк на 2 мин. раньше, на участке Шакша-Уфа будет следовать на 5 мин. позже действующего расписания: № 6435 Улу-Теляк (отпр.07.01) – Уфа (приб.08.47).

- 26 июля 2019 поезд № 6435 Улу-Теляк – Уфа отправится со ст. Улу-Теляк на 5 мин. раньше, на участке Шакша-Уфа будет следовать на 2 мин. позже действующего расписания: № 6435 Улу-Теляк (отпр.06.58) – Уфа (приб.08.44).

- 07,12 июля 2019 поезд № 6423 Кропачево - Дема отправится со ст. Урман на 2 мин. раньше, на участке Черниковка-Уфа будет следовать на 2 мин. позже действующего расписания: № 6423 Кропачево (отпр.06.15)– Урман (приб.08.03, отпр.08.29) -Дема (приб.10.28).

- 09,10,11 июля 2019 поезд № 6423 Кропачево - Дема на участке Симская-Урман будет следовать на 38 мин. позже, на участке Урман-Уфа на 11 мин. позже действующего расписания: № 6423 Кропачево (отпр.06.15)– Симская (приб. 06.49, отпр. 07.21) - Урман (приб.08.41, отпр.08.42) -Дема (приб.10.28).