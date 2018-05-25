В Башкирии изменится график движения пригородных поездов

Изменения связаны с ремонтом железнодорожного пути. Как сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, на перегоне Шакша-Черниковка изменится график движения поездов. Он связан с проведением капремонта железнодорожной пути 28-31 мая.