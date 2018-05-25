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В Башкирии изменится график движения пригородных поездов.
Изменения связаны с ремонтом железнодорожного пути. Как сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания, на перегоне Шакша-Черниковка изменится график движения поездов. Он связан с проведением капремонта железнодорожной пути 28-31 мая.
Железнодорожники приносят извинения у пассажиров за неудобства. Они просят обращать внимание на перемены в расписании движения пригородных поездов.
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