Радий Хабиров рассказал, когда заработают торговые центры
Сегодня, 11:37ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Такое заявление он сделал на оперативном совещании правительства РБ.
С сегодняшнего дня, 1 июня, в Башкирии возобновляют свою работу торговые центры. Радий Хабиров отметил, что при отсутствии резкого прироста больных коронавирусом он обещать дать работать многочисленным магазинам. Свое обещание ему выполнить удалось.
— В торговых центрах мы разрешаем работать только предприятиям торговли. Все системы общественного питания, фуд-корты, детски комнаты, кинотеатры - категорически должны быть закрыты, — сказал Радий Хабиров.
По словам главы республики, в ТЦ обязательно нужно будет соблюдать строгий масочный режим. Владельца торговых центров поручили обеспечить частую и качественную уборку помещений.
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