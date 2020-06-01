Радий Хабиров рассказал, когда заработают торговые центры

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Башкирии возобновляют свою работу торговые центры. Радий Хабиров отметил, что при отсутствии резкого прироста больных коронавирусом он обещать дать работать многочисленным магазинам. Свое обещание ему выполнить удалось.

— В торговых центрах мы разрешаем работать только предприятиям торговли. Все системы общественного питания, фуд-корты, детски комнаты, кинотеатры - категорически должны быть закрыты, — сказал Радий Хабиров.