Минздрав Башкирии сообщил, кто и в каком состоянии сейчас переносит коронавирус
В ведомстве озвучили актуальные цифры по состоянию на 13:00 1 июня.
В минздраве региона подтвердили, что за сутки 77 новых подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в регионе официально за весь период пандемии выявлено и подтверждено 3337 случаев коронавирусной инфекции.
В ведомстве сообщили, что в больницах сейчас лечится меньше людей, чем дома. Так, в стационарах сейчас находятся 958 человек, амбулаторно лечение проходят 1223 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 36 человек, среди них девять на аппаратах ИВЛ. С выздоровлением выписали шесть человек, всего за весь период из больниц вышли 1138 человек. О новых смертях информации по-прежнему нет, всего зарегистрировано умерших COVID-19 18 человек. Последняя погибшая была медсестра Елена Никонорова, которая не заносили в список умерших от коронавируса на протяжение трех недель.
В ведомстве сообщили, что к 1 июня коэффициент распространения болезни составляет 0,9. Больше всего заболевших в возрасте от 26 до 50 лет – 39,7%, на втором месте находятся заболевшие от 51 до 60 лет – 24,4%, меньше всего заболевших старше 80 лет – 3,1%.
Что касается исследованных, то всего к текущему моменту на коронавирус проверили 235 651 человек, за сутки обследовано 4629 человек.