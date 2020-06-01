Минздрав Башкирии сообщил, кто и в каком состоянии сейчас переносит коронавирус

В ведомстве сообщили, что в больницах сейчас лечится меньше людей, чем дома. Так, в стационарах сейчас находятся 958 человек, амбулаторно лечение проходят 1223 человека. В тяжелом состоянии сейчас находятся 36 человек, среди них девять на аппаратах ИВЛ. С выздоровлением выписали шесть человек, всего за весь период из больниц вышли 1138 человек. О новых смертях информации по-прежнему нет, всего зарегистрировано умерших COVID-19 18 человек. Последняя погибшая была медсестра Елена Никонорова, которая не заносили в список умерших от коронавируса на протяжение трех недель.