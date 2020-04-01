В Москве от коронавируса вылечились 45 человек за сутки

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За последние сутки от коронавируса COVID-19 полностью выздоровели ещё 45 человек.
Все они были выписаны из стационаров, информирует газета «Известия».
Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции составило 115 человек.
По словам заммэра столицы Анастасии Рыковой, количество выздоровевших от COVID-19 быстро растет. Она выразила надежду, что эта тенденция продолжится.
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