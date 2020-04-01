Камчатка ввела режим самоизоляции

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Власти региона решили ввести полную самоизоляцию.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дополнил свое распоряжение о противодействии коронавирусу пунктами о полной самоизоляции. Согласно им, все, кто вернулся на Камчатку из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, должны 14 дней находится дома. Такие же ограничения накладываются на тех, кто живет с этими людьми.
Жителям области можно покидать дом для обращения за экстренной медпомощью или при угрозе здоровью и жизни. Ненадолго отлучаться можно в ближайший магазин и аптеку. Кроме этого можно выходить, чтобы вынести мусор и выгулять питомца, но не более чем на 100 метров от дома, пишет rns.online.
Граждане не должны приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра. Исключение составляют только поездки в такси.
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