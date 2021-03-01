Роскомнадзор выдвинул Twitter обвинения в злостном нарушении закона РФ

Роскомнадзор сообщил, что соцсеть Twitter злостно нарушает закон РФ, поскольку не удаляет информацию, признанную запрещенной в России. Представители ведомства заявили, что в общей сложности количество отказов в удалении подобных публикаций превысило на сегодняшний день 2,8 тысячи.

Роскомнадзор отметил, что с 2017 года соцсеть Twitter не удалила 2862 публикации с запрещенными сведениями. В ведомстве также подчеркнули, что, по информации Общественной палаты РФ, Twitter занимает лидирующие позиции в списке соцсетей, распространяющих запрещенную информацию, пишут “Новые Известия”. Сведения, которые являются в РФ запрещенными, связаны со способами суицида, призывами к его совершению, публикациями с порнографическими изображением лиц, не достигших 18 лет, а также методами создания и применения наркотических средств. Роскомнадзор направил администрации Twitter требования об удалении запрещенной информации. Напомним, с 1 февраля 2021 года в РФ действует закон, в соответствии с которым соцсети должны самостоятельно находить и блокировать запрещенную информацию. Социальные сети должны оперативно ограничивать доступ к неприемлемому контенту. Если самостоятельно оценить законность публикации в течение 24 часов не удается, администрация социальных сетей обязана направить соответствующую информацию в Роскомнадзор.

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