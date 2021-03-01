Роскомнадзор выдвинул Twitter обвинения в злостном нарушении закона РФ

Роскомнадзор выдвинул Twitter обвинения в злостном нарушении закона РФ

Сегодня, 15:52ОбществоФото: pikist.com
Роскомнадзор сообщил, что соцсеть Twitter злостно нарушает закон РФ, поскольку не удаляет информацию, признанную запрещенной в России. Представители ведомства заявили, что в общей сложности количество отказов в удалении подобных публикаций превысило на сегодняшний день 2,8 тысячи.

Роскомнадзор отметил, что с 2017 года соцсеть Twitter не удалила 2862 публикации с запрещенными сведениями. В ведомстве также подчеркнули, что, по информации Общественной палаты РФ, Twitter занимает лидирующие позиции в списке соцсетей, распространяющих запрещенную информацию, пишут “Новые Известия”.

Сведения, которые являются в РФ запрещенными, связаны со способами суицида, призывами к его совершению, публикациями с порнографическими изображением лиц, не достигших 18 лет, а также методами создания и применения наркотических средств.

Роскомнадзор направил администрации Twitter требования об удалении запрещенной информации.

Напомним, с 1 февраля 2021 года в РФ действует закон, в соответствии с которым соцсети должны самостоятельно находить и блокировать запрещенную информацию. Социальные сети должны оперативно ограничивать доступ к неприемлемому контенту. Если самостоятельно оценить законность публикации в течение 24 часов не удается, администрация социальных сетей обязана направить соответствующую информацию в Роскомнадзор.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы