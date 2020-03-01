Радий Хабиров попросил прощения у всех, кого обидел

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях обратился к людям, которых когда-то “вольно или невольно” обидел.

- Сегодня у православных принято просить прощения. Я не православный, но я тоже прошу прощения у всех, - написал он в Фейсбуке.