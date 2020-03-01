Фото: Личная страница Радия Хабирова Facebook
Радий Хабиров попросил прощения у всех, кого обидел
1 марта, 14:48ОбществоМинзаля Аскарова
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Глава Башкирии попросил прощения “у всех, кого вольно и не вольно обидел”.
Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях обратился к людям, которых когда-то “вольно или невольно” обидел.
- Сегодня у православных принято просить прощения. Я не православный, но я тоже прошу прощения у всех, - написал он в Фейсбуке.
Напомним, сегодня по всей Башкирии идут масленичные гуляния. Первая леди республики Каринэ Хабирова в честь этого праздника собственноручно готовила блины и угощала уфимцев. Ее можно было встретить возле Гостиного двора в Уфе.
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