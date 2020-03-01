«Все хотят получить этот статус»: Радий Хабиров потребовал от чиновников активности

Руководитель Башкирии Радий Хабиров потребовал быть активнее чиновников правительства региона. По его мнению, необходимо вложить все силы, чтобы получить проект евразийского начно-образовательного центра. Он отметил, что конкуренция будет достаточно серьезной: 43 заявки различных регионов, а мест всего лишь пять.