«Все хотят получить этот статус»: Радий Хабиров потребовал от чиновников активности
1 марта, 11:24ПолитикаМинзаля АскароваФото: Пресс-служба Главы РБ.
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По мнению главы региона, Башкирия должна «вцепиться» в проект евразийского научно-образовательного центра.
Руководитель Башкирии Радий Хабиров потребовал быть активнее чиновников правительства региона. По его мнению, необходимо вложить все силы, чтобы получить проект евразийского начно-образовательного центра. Он отметил, что конкуренция будет достаточно серьезной: 43 заявки различных регионов, а мест всего лишь пять.
Важность центра не только в сотрудничестве с образовательными учреждениями, но с крупнейшими промышленными предприятиями РБ. «Все хотят получить этот статус», — подчеркнул глава региона.
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