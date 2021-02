Подмосковные врачи провели операцию по извлечению неодимовых магнитов из ЖКТ одиннадцатилетнего мальчика.

По сообщению iz.ru, инцидент произошел в Коломенском. Ребенок поступил в центральную районную больницу с жалобами на боли в области живота и рвотой. При обследовании специалисты обнаружили у него в кишечнике несколько неодимовых магнита, которые сцепились между собой и вызвали непроходимость. Врачи извлекли инородные предметы, чем спасли мальчику жизнь. На данный момент он выписан из больницы и продолжает восстановление в домашних условиях.

