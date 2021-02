На Камчатке из-за действия циклона приостановлены авиаперелеты по внутрирегиональным рейсам. Самолеты временно не вылетают в Петропавловско-Камчатский, Пенжинский, Олюторский, Карагинский, Алеутский и Тигильский районы.

Как сообщает RT со ссылкой на Минтранс региона, из-за действия циклона во многих районах Камчатского края наблюдаются сложные погодные условия. Так, в Пенжинском районе из-за сильного снегопада и ветра более 30 м/с видимость упала до 10-15 метров. На данный момент в регионе все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter