Ученые из Японии сделали важное открытие о зарождении жизни на Земле

Комета 21P/Giacobini-Zinner относится к семейству Юпитера, сообщает газета «Известия» 19 ноября.

Ученые из Института космоса и астронавтики агентства аэрокосмических исследований Японии изучали небесное тело с помощью телескопа еще в 2005 году.

Эксперимент с применением инфракрасного излучения указал на то, что в составе вещества кометы есть сложные органические молекулы.

По мнению ученых, это могут быть некоторые типы углеводородов, содержащих атомы кислорода или азота. Теплая среда, которая нужна для образования сложных молекул, могла иметь место, если комета возникла в пространстве планеты-гиганта.