Молодые ученые Башкирии получили гранты президента России

Сегодня в приёмной президента России в Башкирии прошла церемония вручения свидетельств победителям конкурса 2017 года на право получения президентского гранта для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов и кандидатов наук в разных областях знаний.

Гранты выделяются на двухлетний срок для финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований. В конкурсе могут принять участие кандидаты наук, не достигшие 35-летнего возраста, и доктора наук младше 40 лет. В этом году победителями конкурса стали два представителя Башкирского государственного университета: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики и научный сотрудник центра микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем Юлия Питюк и кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков естественных факультетов Дилара Ичкинеева.

Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин отметил, что в этом году по стране было подано более 2500 заявок и отрадно, что две молодые девушки – ученые из Башкирии вошли в число победителей. Всего, по его словам, ежегодно выделяется 460 грантов (400 - для кандидатов наук и 60 - для докторов наук). Кандидатам наук выдают по 600 тысяч рублей в год, докторам – по 1 миллиону рублей.

Юлия Питюк получила грант за свои разработки в области комплексной методики анализа термогидродинамических скважин.

Исследования ее молодой коллеги – Дилары Ичкенеевой находятся на стыке лингвистики, психологии, теории информации и программирования.

- Полученные результаты могут быть использованы при работе с текстовым материалом в ходе профессиональной деятельности (написание рефератов, аннотаций, обзоров), а также могут стать основой для создания новых компьютерных программ обработки и смыслового анализа текста,

- рассказала нам Дилара.

Дилара Ичкенеева приехала к нам из Оренбурга, где преподавала в местном университете.

- Меня сюда пригласили на работу старшие коллеги из БГУ, приняли очень хорошо. Уфа мне нравится, здесь комфортно жить и работать, - призналась молодая девушка.

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