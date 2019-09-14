Официально: Чиновники назвали мифом чупакабру в Башкирии

Одной древней легендой стало меньше. Чиновники российского министерства природопользования дали однозначный ответ на вопрос, который десятилетиями терзает фермеров по всей стране: чупакабры не существует. Об этом для кого-то грустном, для кого-то радостном известии сообщает информационное агентство «РИА-Новости».

Это был официальный ответ на запрос агентства:

- Чупакабры не существует в природе, его (ее?) нет в списке животного мира, это придуманное мифологическое существо. А на домашних животных обычно нападают хорьки, куницы и другие дикие и бродячие животные, – пояснили в ведомстве.