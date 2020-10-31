Радий Хабиров признался, что ему приснился скончавшийся от коронавируса мэр Уфы

— Он делал так, чтобы жизнь уфимцев стала чуточку лучше. В жизни много несправедливости и это очень несправедливо. Не справедливо по отношению к нему. Он когда заболел, сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвел». Нам надо всем поберечься, чтобы через день не провожали родных и близких, сказал Радий Хабиров.