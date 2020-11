Радий Хабиров признался, что ему приснился скончавшийся от коронавируса мэр Уфы

Сегодня республика прощается с умершим от коронавируса мэром города Ульфатом Мустафиным. Церемония прощания проходит в здании Госсобрания, где собрались родные, близкие и коллеги Ульфата Мансуровича.

На церемонии прощания глава Башкирии Радий Хабиров произнес чувственную речь. Он отметил, что смерть Ульфата Мустафина – это несправедливо. — Он делал так, чтобы жизнь уфимцев стала чуточку лучше. В жизни много несправедливости и это очень несправедливо. Не справедливо по отношению к нему. Он когда заболел, сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвел». Нам надо всем поберечься, чтобы через день не провожали родных и близких, сказал Радий Хабиров. После этого глава республики признался, что Ульфат Мансурович пришел к нему во сне. — Сегодня ночью он мне приснился. Улыбался. Для меня он таким и останется. Светлая ему память, подытожил он.

