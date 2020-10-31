Радий Хабиров признался, что ему приснился скончавшийся от коронавируса мэр Уфы

Радий Хабиров признался, что ему приснился скончавшийся от коронавируса мэр Уфы

Вчера, 11:16ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Сегодня республика прощается с умершим от коронавируса мэром города Ульфатом Мустафиным. Церемония прощания проходит в здании Госсобрания, где собрались родные, близкие и коллеги Ульфата Мансуровича.

На церемонии прощания глава Башкирии Радий Хабиров произнес чувственную речь. Он отметил, что смерть Ульфата Мустафина – это несправедливо.

— Он делал так, чтобы жизнь уфимцев стала чуточку лучше. В жизни много несправедливости и это очень несправедливо. Не справедливо по отношению к нему. Он когда заболел, сказал: «Шеф, кажется, я тебя подвел». Нам надо всем поберечься, чтобы через день не провожали родных и близких, сказал Радий Хабиров.

После этого глава республики признался, что Ульфат Мансурович пришел к нему во сне.

— Сегодня ночью он мне приснился. Улыбался. Для меня он таким и останется. Светлая ему память, подытожил он.

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