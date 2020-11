Сегодня, 31 октября с 09:00 утра, в здании Госсобрания проходит церемония прощания с мэром столицы Ульфатом Мустафиным. Напомним, он скончался 29 октября после 35 дней борьбы с коронавирусом и пневмонией.

Церемония проходит с соблюдением всех ном и правил безопасности. Родные, близкие, коллеги и друзья прощаются с Ульфатом Мансуровичем, чье тело лежит в закрытом гробу. Для тех, кто присутствовать не смог, церемония транслируется на телеканалах «Вся Уфа», БСТ и Россия 24. Напомним, сегодня 31 октября с 07:00 до 12:00 часов будет перекрыто движение по улице Советской на участке от улицы Тукаева до улицы Заки Валиди для проведения траурной процессии.

