«Родина» сделала ставку на нового лидера на выборах в Челябинской области

Как сообщает издание «Новые известия», многие политологи, да и общественность, заинтересовалась ситуацией с выборами губернатора в Челябинской области. По мнению большинства, позиции нынешней региональной власти будут смещены. В частности, на этот фактор влияют неразрешенные экологические проблемы, а также перенос саммитов ШОС и БРИКС в Петербург. Вся эта ситуация говорит о возможном втором туре выборов для врио губернатора Алексея Текслера.

По опросам социологов, более 90% населения винит Текслера в переносе саммитов 2020 года из Челябинска. В течение последних трех лет жителей региона уверяли, что данные мероприятия пойдут области только на пользу.

С приходом Текслера власть в области была монополизирована, из-за чего не произошло обещанных изменений после ухода бывшего губернатора Бориса Дубровского. Население начинает понимать, что нынешняя власть – лишь новые лица, а система не была изменена и по-прежнему осталась ключевым раздражителем и снижением доверия к администрации.

И сегодняшняя ситуация неутешительна. Бытует мнение, что до финишной прямой дошли именно «отобранные» лица, среди которых врио Текслер, безопасные кандидаты от парламентской оппозиции (КПРФ и ЛДПР); ярый критик Алексей Севастьянов и кандидат от партии «Родина» Сергей Смышляев. Однако, по сути, здесь за пост главы региона сражаются только Текслер и Смышляев. Партии ЛДПР и КПРФ не заняты в проведении предвыборных кампаний, а СР попросту не участвует. И тут становится понятно, что с Текслером у коммунистов и либерал-демократов попросту договоренность.

Пока что врио в политической гонке проявляет себя вполне традиционно: он проводит праздники и ведет контроль строительства дорог, пока его противник трудится «в полях». Смышляев ведет свою кампанию без поддержки со стороны администрации. Он и его команда проводят рейды, устанавливают точки, где незаконно торгуют алкоголем и фальсификатом; пытается разрешить главную проблему регионального центра - проблему общественного транспорта. Молодой кандидат (Смышляеву всего 36 лет) пришел в политику после социальных проектов для детского спорта. В одном из интервью он подчеркнул, что лично проводит набор в штат своей компании. Благодаря умению разбираться в людях, подчеркнул Смышляев, ему удалось добиться общей заинтересованности в успехе среди единомышленников.