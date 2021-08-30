Дегтярев: Новое жилье до конца 2021 года получат более 200 человек

В Хабаровском крае в скором времени планируется реализовать программу по расселению граждан из жилья, которое было признано аварийным до начала 2021 года.

Такую информацию озвучил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев, призывая региональные власти уже сейчас готовиться к запуску данной социальной инициативы. На состоявшемся аппаратном совещании правительства края новый глава региона доложил чиновникам, что 24 августа по указу главы государства в силу вступили новые меры поддержки населения, которые призваны обеспечить социальное и экономическое благополучие страны. В числе новых мер государственного развития находится и запуск программы расселения семей из аварийного жилого фонда, признанного таковым до начала текущего года. Как сообщает transsibinfo.com, пока в стране еще действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до начала 2017 года. Стоит отметить, что в течение второго полугодия 2021 года в Хабаровском крае еще 224 человека переедут из аварийных жилых строений в новые, комфортабельные квартиры благодаря действию нацпроекта «Жилье и городская среда». Также сейчас демонтируют аварийные бараки, стоящие на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, по Адресной программе расселения проживающих в аварийном жилом фонде граждан. Не так давно на проспекте 60-летия Октября в краевом центре уже снесли два первых барака, которые ранее были признаны аварийными, — № 83 и № 85, находившиеся около автобусной остановки «Виадук». Средства, которые пошли на снос данных ветхих строений, а также на предоставление жильцам новых, современных квартир, нашел врио губернатора региона. Михаил Дегтярев попросил поддержки в Правительстве России и у федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Помимо этого, для граждан, которые ранее проживали в аварийных бараках на проспекте 60-летия Октября, предназначено 50 однокомнатных квартир с готовой отделкой. Новое жилье было передано краевыми властями мэрии Хабаровска, благодаря чему казне краевой столицы удалось сэкономить значительную сумму, которая теперь будет направлена на расселение остальных барачных зданий. В настоящее время глава региона уже направил краевым властям поручение заняться реализацией программы расселения жилья, которое признали аварийным до начала 2021 года. Исполнение такой инициативы станет одним из этапов масштабной кампании по ликвидации аварийного жилого фонда, которая запланирована в Хабаровском крае.

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