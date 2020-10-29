Салават Хусаинов возглавил комитет Госсобрания Башкирии по СМИ

Салават Хусаинов возглавил комитет Госсобрания Башкирии по СМИ

Вчера, 10:28ПолитикаАнна КононоваPhoto: скриншот заседания
Сегодня, 29 октября, на 27-м заседании Курултая Башкирии избраны председатели двух комитетов Курултая.

Депутаты проголосовали за назначение Салавата Хусаинова на должность председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации. Флюр Уразметов возглавил комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

Напомним, по результатам выборов в Башкирии, депутатами Госсобрания от «Единой России» стали Флюр Уразметов, выдвигавшийся от Металлургического избирательного округа, и Салават Хусаинов, представлявший Новиковский избирательный округ № 14. На пленарном заседании Госсобрания 17 сентября Уразметов вошёл в состав агрокомитета.

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