Салават Хусаинов возглавил комитет Госсобрания Башкирии по СМИ

Сегодня, 29 октября, на 27-м заседании Курултая Башкирии избраны председатели двух комитетов Курултая.

Депутаты проголосовали за назначение Салавата Хусаинова на должность председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации. Флюр Уразметов возглавил комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Напомним, по результатам выборов в Башкирии, депутатами Госсобрания от «Единой России» стали Флюр Уразметов, выдвигавшийся от Металлургического избирательного округа, и Салават Хусаинов, представлявший Новиковский избирательный округ № 14. На пленарном заседании Госсобрания 17 сентября Уразметов вошёл в состав агрокомитета.

