Салават Хусаинов возглавил комитет Госсобрания Башкирии по СМИ

Напомним, по результатам выборов в Башкирии, депутатами Госсобрания от «Единой России» стали Флюр Уразметов, выдвигавшийся от Металлургического избирательного округа, и Салават Хусаинов, представлявший Новиковский избирательный округ № 14. На пленарном заседании Госсобрания 17 сентября Уразметов вошёл в состав агрокомитета.