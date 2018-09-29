Заместителем премьер-министра правительства РБ назначили Фанзиля Чингизова
Соответствующий указ пописал Рустэм Хамитов.
Рустэм Хамитов подписал указ, согласно которому заместителем премьер-министра правительства Башкирии назначен Фанзиль Чингизов. Николай Хорошилов был освобожден от данной должности в связи с избранием депутатом Госсобрания-Курултая Башкирии шестого созыва.
-Вопросы реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, ранее курируемые Николаем Хорошиловым, переданы в ведение заместителя Премьер-министра Правительства РБ Андрея Трухана, - сообщается на сайте главы республики.
Чингизов Фанзиль Фаизович родился 21 мая 1969 года в д. Мукаево Кармаскалинского района. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История».В 2011–2018 годах – глава администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.