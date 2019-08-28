Болтон: США могут принять участие в переговорах по Донбассу

Об этом он рассказал 27 августа в ходе интервью одной из радиостанций, сообщает газета «Известия».

Болтон пояснил, что США и Великобритания могут подключится к диалогу в том случае, если остальные стороны - РФ, Украина, Франция и Германия - не будут против. Он добавил, что Вашингтон будет рад участию в переговорах.