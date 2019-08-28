Болтон: США могут принять участие в переговорах по Донбассу

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По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, Вашингтон и Лондон могут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате».
Об этом он рассказал 27 августа в ходе интервью одной из радиостанций, сообщает газета «Известия».
Болтон пояснил, что США и Великобритания могут подключится к диалогу в том случае, если остальные стороны - РФ, Украина, Франция и Германия - не будут против. Он добавил, что Вашингтон будет рад участию в переговорах.
Политик также не исключил возможности встречи американского и украинского президентов в Варшаве, где состоится церемония по случаю 80-й годовщины со дня начала Второй мировой войны.
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