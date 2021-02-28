Председатель Госкомитета по конкурентной политике Башкирии покинул свой пост

Денис Булатов покинул свою должность по собственному желанию. В 2019 году он был ио председателя государственного комитета по мониторингу социально-экономического развития. В октябре того же года он возглавил Госкомитет по конкурентной политике.
Согласно второму указу, подписанному Хабировым, исполняющим обязанности главы ведомства назначена Гульнара Сахабутдинова.
Напомним, в республиканском правительстве проходит реформа с целью повышения эффективности работы аппарата. Ранее начались массовые сокращения чиновников. Премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что «какие-то звенья аппарата сокращаются, какие-то — реформируются, какие-то — усиливаются». В частности, свой пост покинул глава Госкомитета по туризму Салават Нафиков, место которого заняла Эльмира Туканова. Кроме того, первым заместителем министра строительства стал экс-замминистра спорта Алексей Новиков.