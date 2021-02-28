Председатель Госкомитета по конкурентной политике Башкирии покинул свой пост

Председатель Госкомитета по конкурентной политике Башкирии покинул свой пост

Сегодня, 12:56ПолитикаАнна КононоваФото: Правительство РБ
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об освобождении от должности председателя Госкомитета по конкурентной политике. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации

Денис Булатов покинул свою должность по собственному желанию. В 2019 году он был ио председателя государственного комитета по мониторингу социально-экономического развития. В октябре того же года он возглавил Госкомитет по конкурентной политике.

Согласно второму указу, подписанному Хабировым, исполняющим обязанности главы ведомства назначена Гульнара Сахабутдинова.

Напомним, в республиканском правительстве проходит реформа с целью повышения эффективности работы аппарата. Ранее начались массовые сокращения чиновников. Премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что «какие-то звенья аппарата сокращаются, какие-то — реформируются, какие-то — усиливаются». В частности, свой пост покинул глава Госкомитета по туризму Салават Нафиков, место которого заняла Эльмира Туканова. Кроме того, первым заместителем министра строительства стал экс-замминистра спорта Алексей Новиков.

правительствоБашкирия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы