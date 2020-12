Вопросы принимаются в группе телеканала БСТ в соцсети «ВКонтакте».

29 декабря в 19 часов на телеканале БСТ пройдет пресс-конференция Радия Хабирова. В прямом эфире глава республики ответит на вопросы журналистов и жителей региона. Вопросы принимаются в группе телеканала БСТ в социальной сети «ВКонтакте». На момент публикации жители республики написали 129 комментариев. Трансляцию можно будет смотреть в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», UTV, «Вся Уфа» и в соцсетях.

