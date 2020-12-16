Пресс-конференция Путина 2020 глазами уфимского журналиста. Текстовая трансляция

— В Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, — вспомнил былые времена президент. — В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о коронавирусе и падении доходов, индексация крайне важна. Здесь есть тонкие элементы, незачет некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров. С этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Это небольшие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие люди не очень-то и стремятся. Государство само заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделаем все, чтобы это обеспечить.