Пресс-конференция Путина 2020 глазами уфимского журналиста. Текстовая трансляция

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Мы ведем текстовую трансляцию из Нижнего Новгорода, где находится площадка для журналистов Приволжского федерального округа. Рассказываем о том, что не покажут по телевизору.

ТРАНСЛЯЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ... 18:25 / Путин, отвечая на вопрос иностранного журналиста, заявил, что «секрет семейного счастья — это любовь. Но это не секрет». 18:07 / Путин рассказал, что своим внукам читает "12 месяцев" Самуила Маршака, а также другие сказки советских писателей. 18:02 / Пресс-конференция Владимира Путина продолжается уже 4 часа. Еще 40 минут - и 16-я пресс-конференция может стать рекордной по длительности. 17:51 / Журналистка "Интерфакс" предложила Путину ввести международные сертификаты для тех, кто хочет привиться от ковида, «чтобы люди могли свободно передвигаться». 17:19 / Вопрос от журналиста BBC снова про Навального. - По поводу покушения на нашего известного блогера я уже говорил. Мы готовы к расследованию. Если у кого-то ест данные о том, что применялось химическое оружие, "Новичок", пожалуйста, дайте нам эту информацию. До сих пор даже официального заключения не дают. Почему? Допустим, вопрос просто повис в воздухе. По поводу ответственности. Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом. 17:15 / Об индексации пенсий работающим пенсионерам: — В Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, — вспомнил былые времена президент. — В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о коронавирусе и падении доходов, индексация крайне важна. Здесь есть тонкие элементы, незачет некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионеров. С этим совершенно точно нужно разобраться. Я бы подумал об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. Это небольшие доходы. Люди работают на таких работах, на которые другие люди не очень-то и стремятся. Государство само заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали эти рабочие места. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции. Инфляция ожидается в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%. И мы сделаем все, чтобы это обеспечить. 17:12 / Путин ответил на вопрос о правах верующих — Те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. Но с другой стороны, эта ответная реакция не должна быть агрессивной. Во всех мировых религиях нет намека на агрессию. Реакция не должна быть направлена на лишение человека жизни. Это в принципе противоречит духу любой мировой религии. Господь жизнь дал, и только господь может ее забрать. 16:57 / В колл-центр поступило обращение от Альгизы Туктаровой из башкирского города Кумертау. По словам женщины, в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка. Жительница республики, с ее слов, не знает, куда обращаться, а выплаты в пандемию являются для нее единственным спасением. Владимир Путин сообщил, что нужно наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты. - Нас наверняка слышит руководитель Башкортостана. В Башкортостане молодой, достаточно активный руководитель, эффективный человек, но сбои возможны, - добавил Путин. 16:35 / Путин прокомментировал дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в защиту которого горожане проводили неоднократные акции протеста. - Фургал представитель известной партии, партия поддерживала его и поддерживает до сих пор. <...> Никаких проблем у меня с ним не возникало. <...> Но обвинения в его адрес очень тяжелые. Там речь идет об убийствах, это серьезные обвинения. Следствие работает, надо им дать возможность спокойно доработать и передать дело в суд. Я понимаю людей, но а как быть с этими обвинениями. 16:25 / Путин о деле Сафронова «Самый большой грех, который есть — это предательство. Передача данных иностранной разведке — это предательство. Если он сознательно собирал и сдавал информацию спецслужбам, это говорит о его внутреннем содержании. Суд должен разобраться». 16:21 / Журналист "Коммерсантъ" спросил Путина об обнулении сроков президентства в Конституции РФ. Путин ответил, что еще не решил для себя, будет ли участвовать в выборах в 2024 году, отметив, что "формально разрешение от народа есть". - Делать этого или не делать - посмотрю, - кратко пояснил президент. 16:20 / Большая пресс-конференция продолжается уже более двух часов, однако за это время ни один иностранный журналист не задал вопроса Владимиру Путину. 15:57 / Российский президент об изменении Конституции РФ в 2020-м году - "Все хорошо вовремя". Путин заявил, что по сути авторами поправок стали граждане России. 15:47 / Журналист из Петербурга задал Путину вопрос по поводу открытия границ. - Мы с вами все любим Петербург. Конечно, это такой "магнит" для туристов. Мы всячески помогаем туристам. Закрытие разве с этим связано, что кто-то хочет ограничить Петербург? Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. Как только, так сразу. 15:34 / Путин высказался о региональном чиновнике, сказавшем "Вам Путин обещал? Вот пусть и выполняет, я ничего Вам не обещал". — В семье не без урода. Я дам указание губернатору разобраться, кто у него там так с гражданами работает. Но есть и хорошие чиновники, - заявил президент. 15:29 / Журналист из Мордовии, находящийся в Нижнем Новгороде вместе с коллегами из Башкирии, задал вопрос об онлайн-образовании в России в связи с пандемией коронавируса. Надолго ли она и как онлайн-образование влияет на качество обучения. - У меня много всяких записок по поводу технологической готовности школ. Конечно, проблемы есть. Далеко не у всех есть компьютерное оборудование, если сложности с подключением к интернету. К 2021 году все школы должны получить доступ к Интернету, - заверил Путин. - Конечно, онлайн-формат никогда не заменит прямого личного контакта между учащимся и преподавателем. Тем не менее, эта система будет развиваться. Массовое онлайн-образование не на всю жизнь, не навсегда. Конечно, наверное, в чем-то качество страдает. 15:15 / Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Навального, назвал расследования оппозиционера "вбросами". Президент страны снова не назвал имя политика. - Мы прекрасно понимаем, что это такое: это легализация материалов американских спецслужб, это не расследование. Спецслужбы за ним присматривают, но это не значит, что его нужно травить, кому он нужен, - так прокомментировал отравление "пациента больницы" президент. 15:13 / На вопрос Сергея Шнурова о том, как простому русскому человеку описывать жизнь, не прибегая к ненормативной лексике, Владимир Путин предложил пересмотреть классику советского кино, где вместо мата использовали слово "редиска". 15:03 / Журналистка из Магнитогорска, который граничит с Башкирией, задала вопрос о мусорной реформе и почему она "тормозит". На это Владимир Путин возразил, что реформа "тормозит", добавив, что правительство и регионы занимаются этой темой. - Нужно добиться нормальной сортировки к 2030 году. Нужно перенести нагрузку за утилизацию не на граждан, а на производителей упаковки, - заявил он. Путин также обратил внимание на жалобы горожан по поводу выбросов в атмосферу. На это журналистка заявила, что, "наверное, такая проблема есть". 14:54 / Путин подчеркнул, что тяжелее, чем в пандемию коронавируса, было в 2000-м году, когда за чертой бедности жил каждый третий россиянин. 14:47 / Владимир Путин заявил, что слухов вокруг источников происхождения коронавируса много, однако они не находят подтверждения. Президент считает, что в настоящее время борьба с вирусом и преодоление последствий пандемии важнее поиска "крайних". 14:38 / Президент заявил, что массовая вакцинация важна, и ее нужно делать. Путин сообщил, что "не видит никаких причин не вакцинироваться". 14:37 / Владимир Путин заявил, что пока не поставил себе вакцину от коронавируса, однако пообещал сделать это, "когда это станет возможным". 14:30 / Российский президент заявил, что наша система здравоохранения в борьбе с коронавирусом оказалась эффективнее, чем в других странах. Также Путин хорошо охарактеризовал российскую вакцину от COVID-19. Он назвал ее "безопасной" и "эффективно действующей". 14:20 / Путин отметил, что Россия в пандемию коронавируса в очередной раз показала свою идентичность - единение народа при какой-либо угрозе. — Это общее национальное единение — оно является определяющим и решающим для нашей страны. Я еще раз благодарю тех, кто принял участие в этих масштабных мероприятиях, — говорит Путин. 14:17 / Первый вопрос Путину задали про уходящий год - хорошим он был или плохим? - Год был что значит плохой? Это как погода - она бывает плохая или хорошая. Погода она и есть погода. Так и год, - прокомментировал президент. 14:07 / Путин подчеркнул, что мероприятия подобного рода не являются для него формальными. - Нет ничего более ценного, чем общение с нашими гражданами. Услышать, чем мы живем, и что сделать, чтобы нам жить лучше. - добавил президент. Президент также поблагодарил Администрацию президента, Общественную палату, волонтеров за решение проблем, о которых ранее сообщали россияне. 14:05 / Пресс-конференция началась. Владимир Путин вышел в зал в Ново-Огарёве. 13:56 / Дмитрий Песков вышел в зал и проверяет связь с регионами. Он напомнил журналистам о необходимости менять маски каждый час или полтора часа. 13:49 / Через пять минут в московском зале появится Дмитрий песков. Журналистов просят занять свои места. В Нижнем Новгороде, где находятся журналисты из Башкирии, за соблюдением необходимых мер наблюдают представители Роспотребнадзора. 13:43 / Перед началом большой пресс-конференции Путина Mkset собрал видеообращения жителей Башкирии, в которых они рассказывают президенту о самых разных проблемах, существующих в республике. 12:53 / Дмитрий Песков проверяет связь. 12:44 / До начала пресс-конференции остается чуть больше часа. Известно, что впервые в большую пресс-конференцию будут добавлены элементы «прямой линии» с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за сложной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом. 10:08 / Ежегодная пресс-конференция Путина, которая состоится уже сегодня, будет 16-й по счету. По статистике ТАСС, самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. С 2004 года общение главы государства с журналистами занимало более трех часов. Не исключено, что так будет и сегодня. 17:34 / Главный внештатный пульмонолог Минздрава говорил ранее, что метод ПЦР дает до 40% ошибочных результатов при анализе на COVID-19. 16:42 / Журналисты участвующие в пресс-конференции Владимир Путина должны пройти обязательный тест на коронавирус методом ПЦР. Ждём результаты анализов. 16:20 / Брифинг для журналистов запланированный на 14 часов мск отменили. Ясности о том как будет проходить пресс-конференция в новом формате по прежнему нет. 15:14 / Вопрос Владимиру Путину можно задать здесь. 14:18 / Раньше Владимир Путин вместе с пресс-секретарем Дмитрием Песковым самостоятельно выбирали тех кто может задать вопрос среди находящихся в зале журналистов. Как это будет происходить сейчас мы пока не знаем. Известно, что у каждой площадки будет собственный модератор. На площадке в Нижнем Новгороде модератором пресс-конференции выступит корреспондент телеканал «Мир» Евгений Хван. 14:12 / В этом году пресс-конференция главы государства будет проходить в онлайн-формате. Владимир Путин выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарёво. Журналистов разделили по федеральным округам. В Москве будут находиться представители иностранных и федеральных российских медиа. Для региональных журналистов организованы площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде (откуда ведет трансляцию Mkset), Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. 13:01 / Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина начнется 17 декабря в 12 часов по московскому времени (в Уфе будет 14 часов). Ожидается, что продлится она 3 часа — именно столько времени зарезервировано в сетке вещания федеральных телеканалов.

