Глава ТПП России Катырин: Итоги года для малого бизнеса двоякие

Председатель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в интервью РБК подвел итоги года для малого бизнеса.

Сергей Катырин оценил итоги 2017 года для малого бизнеса как «двоякие».

- С одной стороны, предпринято много усилий для его развития, создана корпорация (федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса – прим.), которая активно действует, продавили госзаказ и его объемы для малого бизнеса растут, - объяснил Сергей Катырин. – Но у меня иногда создается впечатление, что правой рукой мы пишем какие-то вещи, которые должны помочь малому бизнесу, а левой рукой – это перечеркиваем. Например, формы отчетности – их по-прежнему девять, но внесены изменения в семь из них. А эти изменения требуют обновления программного обеспечения или надо купить новое. И таких примеров много, к сожалению.

Поэтому и медленно растет доля малого бизнеса в ВВП, а в этом году количество занятых в малом бизнесе сократилось. По мнению Сергея Катырина, пока не удается совершить прорыв, в том числе и из-за нерешенности вопросов с «самозанятыми», теми, кто работает в тени. Чаще всего такие люди просто не могут выдержать налогового бремени. Но есть еще и неналоговые платежи, которые за последние годы только выросли.

- Это дополнительная фискальная нагрузка, если в 2015 году их объем составил 700 млрд руб, то сегодня превысил один триллион, - заметил Сергей Катырин. – Мы работаем над законопроектом, который позволит сократить неналоговые платежи. Беда не в том, что эти деньги забирают, а в том, что мы не знаем, куда они тратятся. Никто перед обществом не отчитывается, кроме системы «Платон».

В интервью председатель ТПП России высоко оценил деятельность Фонда развития промышленности. Это самый лучший институт, созданный за последнее время государством, сказал он.