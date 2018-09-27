Замдиректора рынка займет мандат Рустэма Хамитова

Глава Башкирии передал свой мандат заместителю директора МУП «Меркурий» в Белебее Марату Шафикову, как следует из постановления Центризбиркома республики от 18 сентября. Кандидат в депутаты шел вторым номером по списку в Белебеевской группе.

Как сообщает «Ъ-Уфа», Марат Шафиков родился в мае 1970 года в Белебее, в 2003 году, окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академия. Занимал должности заместителя директора ООО «Сигма», администратором «Объединения рынков Белебея», возглавлял МУП «Колхозный рынок» поселка Приютово, а также был депутатом Приютовского поссовета.