В Уфу приехала экспедиция Национального общественного мониторинга

Общественники проверяют готовность региона к выборам президента России.

Вчера, 26 февраля, экспедиция Национального общественного мониторинга (НОМ) начала свою работу в Уфе. С 1 февраля активисты НОМ на автобусе посетили девять российских городов. Уфа – десятая точка в маршруте, и не последняя.

- В Уфе вчера мы проверили обращения о нарушениях выборного законодательства в школе № 82 в компании БЭСК, - рассказала Медиакорсети куратор проекта руководитель исполкома корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова. – В обоих случаях руководство отрицает эти нарушения. Побывали в Центральной избирательной комиссии Башкирии, куда пришли без предупреждения. Пообщались с заместителем председателя. В ходе общения нас все устроило.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Вечером в Амакс-отеле активисты НОМ провели мастер-класс для наблюдателей. Начало его было необычным. Оно прошло в виде баттла в стиле рэп, в котором двое отстаивали свою точку зрения: Татьяна убеждала, что ходить на выборы – это бесполезно, а Денис- приводил обратные аргументы.

- Я не верю в выборы как в элемент демократии, это скользкий путь, братья, как от рукопожатия до бюрократии, - начала баттл Татьяна.

- Брось бумажку в урну, чтобы не бросить туда свою жизнь, - декламировал Денис.

Баттл шел минут десять, и закончился победой Дениса. Его мнение было более убедительно, что подтвердили аплодисментами присутствовавшие на мастер-классе ребята и девушки. На вид им было лет по 20-25.

- НОМ был инициирован тремя общественными организациями: корпусом «За чистые выборы», «Группа 32» и «Россия выбирает», - рассказала Алена Булгакова. – Мы ставим задачу подготовить около 100 тысяч наблюдателей, включая группу для работы в ситуационном центре. Закроем 100% избирательных участков в стране. Корпус «За чистые выборы» берет на себя подготовку 50-55 тысяч человек.

Алена Булгакова в 24 года верит в то, что выборы могут быть прозрачными. Фото: rfsv.ru

В день выборов НОМ будет вести параллельный подсчет явки и голосов и собирается опубликовать итоги выборов раньше официальных. Для этого создан ресурс проекта nom24.ru, где можно зарегистрироваться в качестве наблюдателя и где в итоге будет отражаться вся информация от них. Разработано и соответствующее мобильное приложение, с помощью которого будут собираться данные с участков.

Сегодня экспедиция НОМ написала жалобу в ЦИК Башкирии.

- Мы рассмотрели обращение по школе № 22, где учителя от имени «Единой России» раздали анкеты ученикам. И там нужно было указать персональные данные, серию и номер паспорта - рассказала Медиакорсети Алена Булгакова. – И хотя вчера нас радушно встретили в центризбиркоме, сегодня нам не удалось туда попасть. Нам не ответили ни по сотовому телефону, ни по внутреннему – из прихожей центризбиркома. Мы написали жалобу в ЦИК и опустили ее в ящик, который здесь находится.

После Уфы экспедиция НОМ на своем автобусе отправится дальше – в Самару и другие города, а 18 марта финиширует в Москве.