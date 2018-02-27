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В Уфу приехала экспедиция Национального общественного мониторинга
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В Уфу приехала экспедиция Национального общественного мониторинга

Сегодня, 17:27ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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