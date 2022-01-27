Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов принял участие в сороковом заседании Госсобрания

Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов принял участие в сороковом заседании Госсобрания
Президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов принял участие в сороковом заседании Госсобрания
27 января, 17:28Политика
Из-за новой волны пандемии заседание парламента прошло в режиме видео-конференц-связи.

Депутаты заслушали и обсудили информацию министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева о ситуации на потребительском рынке республики. Были представлены федеральные и региональные меры по стабилизации цен в 2021 году. В их числе – принятие концепции ярмарочной деятельности.

«Это направление активно развивается по поручению Президента России Владимира Путина. ТПП РБ в прошлом году организовала и провела 35 ярмарок в городах и районах республики для того, чтобы жители могли приобрести местные, качественные продукты без торговых наценок», - отметил по итогам заседания Тимур Хакимов.

Парламентарии заслушали представителей торговых сетей, обсудили их переход в онлайн в связи с пандемией. На заседании был рассмотрен и принят в целом важнейший для сельхозпроизводителей законопроект, который позволяет на два года освободить их от уплаты единого сельскохозяйственного налога (в настоящее время ставка ЕСХН – 6 %).Всего в повестку дня вошло около 30 вопросов. Целый ряд законопроектов принят в окончательном чтении. Большинство из них связаны с рассмотрением проектов республиканских законов.

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