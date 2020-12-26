В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой

Ранее, 26 декабря, стало известно о пропаже двоих детей в Уфе. В правоохранительные органы Башкирии обратилась их мать, рассказав о том, что ее 37-летний супруг, после ссоры уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле вместе с 6-летним сыном и годовалой дочерью. Спустя несколько часов их нашли мертвыми.