В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой

В Башкирии найдены мертвыми пропавший отец вместе с двумя детьми. Их тела найдены в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом. По версии следствия мужчина убил детей, после чего совершил самоубийство.
Ранее, 26 декабря, стало известно о пропаже двоих детей в Уфе. В правоохранительные органы Башкирии обратилась их мать, рассказав о том, что ее 37-летний супруг, после ссоры уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле вместе с 6-летним сыном и годовалой дочерью. Спустя несколько часов их нашли мертвыми.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз <…>», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ по республике Башкортостан.