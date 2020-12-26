В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой

В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой

Сегодня, 01:45ПолитикаТимур АлмаевPhoto: 1st MediaInvest
Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства смерти отца и двоих малолетних детей.

В Башкирии найдены мертвыми пропавший отец вместе с двумя детьми. Их тела найдены в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом. По версии следствия мужчина убил детей, после чего совершил самоубийство.

Ранее, 26 декабря, стало известно о пропаже двоих детей в Уфе. В правоохранительные органы Башкирии обратилась их мать, рассказав о том, что ее 37-летний супруг, после ссоры уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле вместе с 6-летним сыном и годовалой дочерью. Спустя несколько часов их нашли мертвыми.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз <…>», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ по республике Башкортостан.

Напомним, похожая история произошла в 2019 году, когда уфимец Артем Мазов, после ссоры с супругой забрал двоих детей и скрылся в неизвестном направлении. Спустя 8 месяцев поисков тела детей были найдены в реке под Уфой. Судьба самого Артема Мазова по прежнему неизвестна.

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