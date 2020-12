В Башкирии мужчина после ссоры с женой убил двоих детей и покончил с собой

Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства смерти отца и двоих малолетних детей.

В Башкирии найдены мертвыми пропавший отец вместе с двумя детьми. Их тела найдены в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом. По версии следствия мужчина убил детей, после чего совершил самоубийство. Ранее, 26 декабря, стало известно о пропаже двоих детей в Уфе. В правоохранительные органы Башкирии обратилась их мать, рассказав о том, что ее 37-летний супруг, после ссоры уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле вместе с 6-летним сыном и годовалой дочерью. Спустя несколько часов их нашли мертвыми. «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз <…>», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ по республике Башкортостан. Напомним, похожая история произошла в 2019 году, когда уфимец Артем Мазов, после ссоры с супругой забрал двоих детей и скрылся в неизвестном направлении. Спустя 8 месяцев поисков тела детей были найдены в реке под Уфой. Судьба самого Артема Мазова по прежнему неизвестна.

