В Уфе простились с братьями Мазовыми: отца мальчиков не нашли спустя полгода поисков
В Уфе накануне состоялись похороны 5-летнего Вячеслава Мазова и 8-летнего Ильи Мазова.
Напомним, шокирующая трагедия, потрясшая республику, произошла в начале июня этого года. Тела маленьких братьев нашли в минувшие выходные в реке спустя 7 месяцев безуспешных поисков. Накануне, 25 июня, детей похоронили. Подробности сообщили в КП-Уфа. Ранее звучали разные версии случившегося.
Одного из мальчиков нашли неподалеку от того места, где Артем Мазов бросил автомобиль, в микрорайоне Инорс, тело его брата нашли в противоположном конце города, у поселка Козарез в Демском районе Уфы. Обоих с разницей в несколько часов обнаружили рыбаки. Тела были спустя время настолько неузнаваемы, что мать Эльмира Мазова опознала их морге только по одежде.
По одной из версий, отец связал своих сыновей, несколько раз окунул в холодную воду и оставил умирать. По другой версии, он сначала задушил детей, а потом утопил их тела в реке. Отец Артема Мазова сообщал, что в день прогулки он купил в магазине бельевые веревки. В настоящий момент отца детей до сих пор так и не нашли, он находится в розыске.
Возбуждено уголовное дело. Напомним, в конце октября в полицию обратилась Эльмира Мазова, которая сообщила об исчезновении мужа и двоих сыновей. Она уточнила, что перед этим событием они с мужем поругались из-за предстоящего развода. Спустя два дня семейный автомобиль был найден за поселком Максимовка, а позднее – отпечатки пальцев Артема Мазова под Уфой. С тех пор никаких продвижений в этой истории не наблюдалось.