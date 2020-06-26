В Уфе простились с братьями Мазовыми: отца мальчиков не нашли спустя полгода поисков

Напомним, шокирующая трагедия, потрясшая республику, произошла в начале июня этого года. Тела маленьких братьев нашли в минувшие выходные в реке спустя 7 месяцев безуспешных поисков. Накануне, 25 июня, детей похоронили. Подробности сообщили в КП-Уфа. Ранее звучали разные версии случившегося.

Одного из мальчиков нашли неподалеку от того места, где Артем Мазов бросил автомобиль, в микрорайоне Инорс, тело его брата нашли в противоположном конце города, у поселка Козарез в Демском районе Уфы. Обоих с разницей в несколько часов обнаружили рыбаки. Тела были спустя время настолько неузнаваемы, что мать Эльмира Мазова опознала их морге только по одежде.

По одной из версий, отец связал своих сыновей, несколько раз окунул в холодную воду и оставил умирать. По другой версии, он сначала задушил детей, а потом утопил их тела в реке. Отец Артема Мазова сообщал, что в день прогулки он купил в магазине бельевые веревки. В настоящий момент отца детей до сих пор так и не нашли, он находится в розыске.