В Башкирии депутатам выделят дни для безотрывной работы

В частности, речь идет о гарантиях осуществления полномочий депутата. Законопроект уточняет срок, в течение которого депутат может заниматься обсуждением законов и при этом не потеряет основное место работы. Так, на исполнение данных полномочий, по решению парламента, будет отводиться от двух до шести рабочих дней в месяц.