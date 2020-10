В Башкирии депутатам выделят дни для безотрывной работы

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии во время второго чтения, которое состоится 29 октября, рассмотрят поправки сразу в два закона, определяющих статус депутата.

В частности, речь идет о гарантиях осуществления полномочий депутата. Законопроект уточняет срок, в течение которого депутат может заниматься обсуждением законов и при этом не потеряет основное место работы. Так, на исполнение данных полномочий, по решению парламента, будет отводиться от двух до шести рабочих дней в месяц. По мнению спикера парламента Константина Толкачева, такой порядок позволит соблюсти баланс интересов народных избранников и их работодателей. При том, что из 110 депутатов 86 имеют постоянное место работы. – Чтобы публичная и законотворческая работа депутатов была максимально эффективной, необходимы определенные трудовые гарантии. Закон даст депутату возможность шесть дней в месяц заниматься исключительно депутатскими обязанностями, отметил Толкачев.

