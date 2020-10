Госсобрание Башкирии собирается ограничить полномочия помощников депутатов

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил проанализировать и конкретизировать нормативные документы, касающиеся помощников депутатов.

По его мнению, некоторые из них злоупотребляют своим положением, в частности, напрямую обращаются в прокуратуру и другие госструктуры, выходя за рамки своих полномочий. Отдельные помощники депутатов порой начинают махать корочками, ощущают себя полноценной политической фигурой и допускают злоупотребление положением, отметил Константин Толкачев. Также он добавил, что такое поведение помощников может отразиться на самом депутате и парламенте в целом. В связи с этим их необходимо поставить в определённые рамки. Константин Толкачев попросил уточнить полномочия помощников депутатов.

