Госсобрание Башкирии собирается ограничить полномочия помощников депутатов

Госсобрание Башкирии собирается ограничить полномочия помощников депутатов

Вчера, 15:47ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев поручил проанализировать и конкретизировать нормативные документы, касающиеся помощников депутатов.

По его мнению, некоторые из них злоупотребляют своим положением, в частности, напрямую обращаются в прокуратуру и другие госструктуры, выходя за рамки своих полномочий.

Отдельные помощники депутатов порой начинают махать корочками, ощущают себя полноценной политической фигурой и допускают злоупотребление положением, отметил Константин Толкачев.

Также он добавил, что такое поведение помощников может отразиться на самом депутате и парламенте в целом. В связи с этим их необходимо поставить в определённые рамки. Константин Толкачев попросил уточнить полномочия помощников депутатов.

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