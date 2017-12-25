В Башкирии после череды отставок в Дуванском районе выбрали нового главу

Предыдущий глава района написал заявление на увольнение по собственному желанию, после коррупционного скандала в совете депутатов.

Осень 2017 года была богата на отставки в руководстве района, в сентябре прокуратура уличила председателя районного Совета Тагира Зарипова в нарушении коррупционного законодательства. Нарушения вскрылись после того, как было возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельсоветов, который подделал документы и передал в собственность народного избранника участок стоимостью 3,7 млн рублей. Сам же Зарипов, желая скрыть свои настоящие доходы, намеренно допустил ошибку в своей декларации, и не указал, что является единоличным собственником «подаренного» участка.