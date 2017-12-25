В Башкирии после череды отставок в Дуванском районе выбрали нового главу
Новым главой администрации Дуванского района Башкирии назначен заместитель директора филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан» Фаиль Мухамадеев. За кандидатуру Мухамадеева проголосовало большинство депутатов районного Совета.
Предыдущий глава администрации Олег Могильников был уволен 27 ноября после того, как написал заявление «по собственному желанию».
Осень 2017 года была богата на отставки в руководстве района, в сентябре прокуратура уличила председателя районного Совета Тагира Зарипова в нарушении коррупционного законодательства. Нарушения вскрылись после того, как было возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельсоветов, который подделал документы и передал в собственность народного избранника участок стоимостью 3,7 млн рублей. Сам же Зарипов, желая скрыть свои настоящие доходы, намеренно допустил ошибку в своей декларации, и не указал, что является единоличным собственником «подаренного» участка.