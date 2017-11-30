В Башкирии сменили сразу двух первых лиц одного из районов

В Дуванском районе депутаты проголосовали за отставку главы администрации и назначили нового председателя совета.

Депутаты Дуванского района Башкирии провели заседание, на котором проголосовали за смену сразу двух первых лиц муниципального образования. Как сообщает издание «Мечетлинские вести», депутаты проголосовали за прекращение полномочий главы администрации Олега Могильникова, который написал заявление «по собственному желанию». Вторым голосованием были избраны глава совета депутатов и его заместитель, председателем стал Владимир Храмцов, заместителем Евгений Шведов.

Новый глава администрации района будет выбран путём проведения конкурса в декабре этого года. До этого времени обязанности будет исполнять заместитель по строительству и экономике Владимир Мешавкин.