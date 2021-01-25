В медиахолдинге «Башинформ» изменился состав совета директоров

Теперь в составе совета директоров находятся руководитель агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, его заместитель Марат Газизов, начальник отдела экономического мониторинга и прогнозирования того же агентства Наталья Нурлыгаянова, а также замминистра земельных и имущественных отношений Фания Нафикова и начальник управления унитарными предприятиями и хозяйственными обществами Минземимущества Лейсан Измайлова.