Руководителем крупнейшего медиахолдинга «Башинформ» назначен Фанур Ягафаров

Известно, что сегодня, 3 ноября, нового управленца главным редакторам изданий представил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Азат Бадранов. Ранее источники Mkset в башкирском Белом доме охарактеризовали Ягафарова как специалиста по СМИ, человека из среды башкирской журналистики и довольно творческого человека, который тяготился своим назначением в правительстве, где нужно было курировать вопросы культуры и образования в их бюрократическом измерении.