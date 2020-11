Руководителем крупнейшего медиахолдинга «Башинформ» назначен Фанур Ягафаров

В состав медиахолдинга входит АО Информационное агентство «Башинформ» и ГУП РБ Издательский Дом «Республика Башкортостан». Глава республики Радий Хабиров назначил руководителем своего бывшего пресс-секретаря Фанура Ягафарова.

Известно, что сегодня, 3 ноября, нового управленца главным редакторам изданий представил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Азат Бадранов. Ранее источники Mkset в башкирском Белом доме охарактеризовали Ягафарова как специалиста по СМИ, человека из среды башкирской журналистики и довольно творческого человека, который тяготился своим назначением в правительстве, где нужно было курировать вопросы культуры и образования в их бюрократическом измерении. Напомним, ранее Фанур Ягафаров занимал пост пресс-секретаря главы Башкирии, а затем стал одним из вице-премьеров правительства республики. Теперь обязанности Фанура Ягафарова на бывшем месте работы поделят вице-премьеры Азат Бадранов и Ленара Иванова. Именно они будут курировать работу в министерстве культуры и агентстве по печати и СМИ, а также сферу образования.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter