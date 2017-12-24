Оппозиционера Алексея Навального выдвинули в президенты

В Уфе количество сторонников известного блогера перевалило за 700 человек.

Кандидат в президенты может быть выдвинут партией или принимать участие в выборах в качестве самовыдвиженца. В последнем случае необходимо собрать инициативную группу избирателей, в которую должны войти не менее 500 человек.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что по закону Навальный баллотироваться не может, поскольку он был ранее осужден за тяжкое преступление.

Напомним. 8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова признал Навального виновным по делу о хищении денег компании «Кировлес» и назначил ему пять лет условного срока.