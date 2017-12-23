ВКонтакте заметили фейковую новость от имени «Медузы» о смерти Навального

Представители соцсети известили, что репосты должны быть удалены.

Вчера, 22 декабря, вечером, в соцсети ВКонтакте появились сообщения о смерти известного оппозиционера Алексей Навального. Их распространение стартовало с нескольких фейковых страниц под названием Meduza по имени популярного портала.

Проверка по данному факту со стороны технических служб соцсети началась оперативно, но к тому времени десятки сообществ, включая официальные сообщества соцсети, уже успели репостнуть это сообщение.

Как сообщается на сайте подлинной «Медузы» со слов сотрудников пресс-службы «ВКонтакте», «уязвимость была оперативно устранена» и «все публикации автоматически удалены». Но новые записи, распространяемые сотнями пользователей, продолжают пока появляться. За их своевременным удалением следят службы соцсети.

- Злоумышленники не могли получить доступ к данным пользователей и сообществ, - заверили представители соцсети.