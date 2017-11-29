Навального обязали вернуть москвичу пожертвованные им 50 тысяч

Мужчина перевёл штабу политика деньги на президентскую кампанию, а когда узнал, что Навальный не сможет выдвинуть свою кандидатуру из-за судимости, потребовал вернуть деньги.

Савеловский суд Москвы встал на сторону Михаила Костенко, потребовавшего от штаба Алексея Навального вернуть пожертвованные им на президентскую кампанию 50 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

- Суд удовлетворил исковое заявление. Суд взыскал сумму необоснованного обогащения в размере 50 тысяч 100 рублей и госпошлину в размере 1703 рубля, - цитирует секретаря суда издание.

В иске говорится, что Костенко перевёл политику деньги на проведение кампании, а когда узнал, что Навальный не сможет баллотироваться в президенты из-за непогашенных судимостей, то решил вернуть деньги.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента лишь после 2028 года, когда судимости будут погашены.