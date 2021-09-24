Мэр Уфы прокомментировал петицию жителей Шакши об отделении микрорайона от столицы

Мэр Уфы прокомментировал петицию жителей Шакши об отделении микрорайона от столицы
Мэр Уфы прокомментировал петицию жителей Шакши об отделении микрорайона от столицы
Сегодня, 13:23ПолитикаЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Сергей Греков пообещал встретиться с жителями Шакши и все обсудить.

Сегодня, 24 сентября, мэр столицы Башкирии Сергей Греков прокомментировал петицию жителей Шакша, в которой был выдвинуто требование отделить микрорайон либо от Калининского района, либо вовсе от Уфы.

В частности, Греков отметил, что более месяца назад в Шакше был открыт сквер ветеранов, и он не знает «кто сказал такие некрасивые слова про Шакшу».

- На будущий год мы будем заниматься Демой, заканчиваем парк Волна в Затоне. Я уверен, что мы с жителями Шакши, которые написали петицию, встретимся и обговорим, расскажем о планах, - сказал Греков.

Также мэр подчеркнул, что в Шакшу приезжают жители Кировского района играть в хоккей, а также предположил, что создание петиции – «привлечение внимания».

Напомним, что петиция об отделении микрорайона от столицы была создана в начале сентября. Так, в тексте заявления заявлялось, что власти города скорее всего забыли о существовании Шакши, потому в микрорайоне нет «нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, других благ, доступных для жителей остальной Уфы», а само отношение властей к данной территории автор петиции назвал «скотским». На данный момент ее подписало 598 человек.

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