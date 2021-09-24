Мэр Уфы прокомментировал петицию жителей Шакши об отделении микрорайона от столицы

Сегодня, 24 сентября, мэр столицы Башкирии Сергей Греков прокомментировал петицию жителей Шакша, в которой был выдвинуто требование отделить микрорайон либо от Калининского района, либо вовсе от Уфы.
В частности, Греков отметил, что более месяца назад в Шакше был открыт сквер ветеранов, и он не знает «кто сказал такие некрасивые слова про Шакшу».
- На будущий год мы будем заниматься Демой, заканчиваем парк Волна в Затоне. Я уверен, что мы с жителями Шакши, которые написали петицию, встретимся и обговорим, расскажем о планах, - сказал Греков.
Также мэр подчеркнул, что в Шакшу приезжают жители Кировского района играть в хоккей, а также предположил, что создание петиции – «привлечение внимания».
Напомним, что петиция об отделении микрорайона от столицы была создана в начале сентября. Так, в тексте заявления заявлялось, что власти города скорее всего забыли о существовании Шакши, потому в микрорайоне нет «нет кинотеатра, бассейна, больницы, полноценных парков и скверов, других благ, доступных для жителей остальной Уфы», а само отношение властей к данной территории автор петиции назвал «скотским». На данный момент ее подписало 598 человек.