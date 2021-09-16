В Уфе жители Шакши создали петицию об отделении микрорайона от столицы

Аргументируется такое радикальное решение «скотским отношением» и «полным безразличием городских властей к жителям этой территории». В частности, автор пишет о двух возможных въездах в микрорайон: через скотопрогон и через «технологические «красоты» Кроношпана», где, по словам автора, дорога не освещается и постоянно разбита. Отмечается и отсутствие инфраструктуры: