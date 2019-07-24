Трамп подал иск на запрет предоставления членам конгресса своей налоговой декларации

Ранее, в мае, демократы из штата Нью-Йорк приняли закон о необходимости предоставлять конгрессу данный документ. Трамп в своем иске указал, что это решение нарушает конституцию страны, потому что данная информация может быть использована против политического противника.

Как известно, президент США до начала политической карьеры достиг успеха в бизнесе и сейчас является одним из самых состоятельных в мире людей. Сам он говорит о том, что владеет состоянием в десять миллиардов долларов. При этом он не публикует налоговые декларации, ссылаясь на рекомендации адвокатов и возможные проверки бизнеса.