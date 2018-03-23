Подарок для Кремля: ПФО попало в число лидеров по числу голосов за Путина

Эксперты рассказали, как распределились места в этом негласном зачете по итогам голосования на воскресных выборах президента России среди федеральных округов.

На первом месте среди регионов по числу голосов, отданных за Владимира Путина, значится Крым, который хоть и перестал быть федеральным округом, но не потерял федерального значения. Здесь выборы проходили впервые, да еще и в годовщину судьбоносного референдума, поэтому другого результата в Крыму быть не могло. Из рейтинга выбыли также Южный и Северо-Кавказский округа, поскольку там результат также был вполне предсказуем.

На просторах России основная гонка шла между пятью федеральными округами, где на первый план вышел Приволжский округ, который обошел не только Дальневосточный и Сибирский округа, но и Центральный и Северо-Западный.

В регионах ПФО на избирательные участки пришли 15 млн 870 тыс. человек. При этом за Путина проголосовало абсолютное большинство - более 12 млн 272 тысяч человек. Результат ПФО действительно стал приятным подарком для Кремля, отмечают эксперты.

По количеству голосов за действующего президента страны в ПФО проголосовало в два раза больше избирателей, чем в Москве и Московской области вместе взятых. Там за Путина проголосовало чуть менее 6 млн человек. В процентном соотношении этот показатель также ниже, чем в ПФО: в Москве свои голоса за Путина отдали 71 % избирателей, в Московской области 74,5 %. Тогда как в ПФО во время голосования свою поддержку действующему президенту выразили 77,33 %, граждан пришедших на избирательные участки.

Явка в ПФО оказалась также выше, чем в столице и Подмосковье. В Москве на избирательные участки пришло 59,95 % избирателей, в Московской области 63,6 %. В Приволжском федеральном округе явка составила 69,65 %.

На последнем месте и по явке и по проценту голосования стоит Дальневосточный федеральный округ, где избирательная активность составила только 63,99 %, а результат голосования за Путина в среднем составил 66,22 %.

Политические эксперты, близкие к Старой площади, отмечают, что там не будет спешить с оргвыводами до окончательного прояснения всех аспектов голосования по округам.