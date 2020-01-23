СМИ: госсекретарь США прибудет в Украину 31 января

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Зарубежные СМИ со ссылкой на собственные источники в дипломатических ведомствах пишут, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Украину в пятницу, 31 января.
В Киеве Майк Помпео проведет рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует RNS.
Сведения о том, что госсекретарь США приедет с официальным визитом в Украину появились в декабре 2019 года.
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