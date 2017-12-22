Башкирия в Индексе развития медиасферы попала в число средних регионов

Фонд «Медиастандарт» представил Индекс развития медиасферы-2017.

Ключевым фактором, влияющим на медиасферу в российских регионах, остается финансирование из региональных бюджетов. За три года эти расходы сократились меньше, чем рекламный рынок. Так, на 2017 год регионы запланировали потратить на прямое и косвенное финансирование средств массовой информации 40,4 млрд руб что лишь на 8% ниже аналогичных трат в 2016 г. Поддержка по-прежнему сопоставима со всем региональным рынком рекламы. Средние годовые затраты регионов в 2017 году в расчете на одного жителя составляют 156 руб. В Башкирии в 2017 году, по данным исследования, было потрачено 224 рубля на одного жителя, бюджетная поддержка СМИ составила 912,4 млн руб.