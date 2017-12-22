Башкирия в Индексе развития медиасферы попала в число средних регионов
Вчера, 21 декабря, фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа ЦИРКОН представили на площадке Комитета гражданских инициатив рейтинг 85-ти российских регионов по уровню развития института массовой информации — Индекс развития медиасферы-2017 (MSindex-2017). Башкирии присвоили рейтинг B, она вошла в группу 28 регионов со средним уровнем развития института массовой информации.
Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области стали лидерами группы из 13 регионов с наиболее развитыми институтами массовой информации.
Ключевым фактором, влияющим на медиасферу в российских регионах, остается финансирование из региональных бюджетов. За три года эти расходы сократились меньше, чем рекламный рынок. Так, на 2017 год регионы запланировали потратить на прямое и косвенное финансирование средств массовой информации 40,4 млрд руб что лишь на 8% ниже аналогичных трат в 2016 г. Поддержка по-прежнему сопоставима со всем региональным рынком рекламы. Средние годовые затраты регионов в 2017 году в расчете на одного жителя составляют 156 руб. В Башкирии в 2017 году, по данным исследования, было потрачено 224 рубля на одного жителя, бюджетная поддержка СМИ составила 912,4 млн руб.
На Москву приходится почти 30% расходов региональных бюджетов, в расчете на каждого жителя столичный бюджет тратит чуть менее 1000 руб.
- Трехлетнее исследование демонстрирует, что ключевое влияние на развитие медиасферы в регионе оказывает скорее государство и бизнес, чем потребители информации, – рассказывает руководитель ЦИРКОНа Игорь Задорин.