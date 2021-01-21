Интервью Ростислава Мурзагулова «Министерству правды». Главное

- О потраченных деньгах на клип и песню

- Почти нисколько. У меня есть друзья, они музыканты, рэперы молодые, они понимают, что я у них такой как бы таран, что если я буду этим заниматься, им со мной этим будет заниматься легче, что будут легче давать площадки, будет легче пробиваться в разные эфиры, поэтому они мне помогают. Это мой личный ресурс, а не административный. <…> У нас много этого консерватизма. Если человек, которому 42 года и который имеет отдаленное отношение к администрации, прошел в коридоре, сделал селфи на видео и выложил в интернет, то его шеймят за то, что он «опорочил власть». Я о себе сейчас говорю. <…> меня очень разозлила дурацкая позиция Дудя, который в интервью с Алишером сказал: «как ты контактируешь с человеком, который занимается чем-то окологосударственным?». Меня страшно бесит, когда изначально всех гребут под одну гребенку по какому-то признаку. Это чистой воды расизм, шовинизм, чего хотите. Так нельзя изначально ставить вопрос. Жалко, что все не поняли цель этой истории. Я показываю мнение Дудя о власти. Да, в нем есть большая доля правды, безусловно. Я его на самом деле там высмеиваю. Он хороший журналист, и меня раздражает, что хороший журналист ведет себя, как идиот.